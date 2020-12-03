Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Пришел в гости, убил хозяина и теперь сядет на 15 лет (ГУНП)
03.12.2020  14:16   

ФОТО: Пришел в гости, убил хозяина и теперь сядет на 15 лет (ГУНП)

58-летнего мужчину доставили в отделение реанимации Изюмской больнице с многочисленными телесными повреждениями, от которых он скончался.


ГУНП
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции о происшествии правоохранителям поступила информация от персонала больницы 1 декабря 2020 в 10:42. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
 
Было установлено, что 30 ноября около 01:00 29-летний местный житель находился в гостях у потерпевшего. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил хозяина дома. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
 
Следственным Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
 
Тэги:  изюм, полиция, убийство
 
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