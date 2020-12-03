03.12.2020 14:16

ФОТО: Пришел в гости, убил хозяина и теперь сядет на 15 лет (ГУНП)

58-летнего мужчину доставили в отделение реанимации Изюмской больнице с многочисленными телесными повреждениями, от которых он скончался.



ГУНП

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции о происшествии правоохранителям поступила информация от персонала больницы 1 декабря 2020 в 10:42. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что 30 ноября около 01:00 29-летний местный житель находился в гостях у потерпевшего. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил хозяина дома. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Следственным Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.