02.12.2020 19:54

Афера на три миллиона: участок чуть не ушел в частные руки на пол столетия (Прокуратура)

При вмешательстве прокуратуры земля возвращена в госсобственность.



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Балаклейский районный суд удовлетворил иск заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры и отменил договоры аренды и субаренды, по которым незаконно было передана земля из госсобственности в пользование сельскохозобщества.

Как сообщил первый заместитель руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, установлено, что в 2014 году ГУ Госземагентства в Харьковской области незаконно предоставило в аренду на 49 лет земли для ведения фермерского хозяйства жителю г .. Харьков. Стоимость земель площадью почти 140 га составляет более 3 млн грн.

В своем заявлении гражданин подал документы, подтверждающие его намерение заниматься фермерских бизнесом.

Однако мужчина не предоставил подтверждения наличия профильного образования или опыта работы в сельском хозяйстве, наличия собственной сельскохозтехники для обработки земли и даже не оформил фермерское хозяйство.

Кроме того, в нарушение требований действующего законодательства, человек передал земли в субаренду одному из сельскохозяйственных обществ.

Эти обстоятельства и стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.