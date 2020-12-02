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02.12.2020  19:54   

Афера на три миллиона: участок чуть не ушел в частные руки на пол столетия (Прокуратура)

При вмешательстве прокуратуры земля возвращена в госсобственность.


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Балаклейский районный суд удовлетворил иск заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры и отменил договоры аренды и субаренды, по которым незаконно было передана земля из госсобственности в пользование сельскохозобщества.
 
Как сообщил первый заместитель руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, установлено, что в 2014 году ГУ Госземагентства в Харьковской области незаконно предоставило в аренду на 49 лет земли для ведения фермерского хозяйства жителю г .. Харьков.  Стоимость земель площадью почти 140 га составляет более 3 млн грн.
 
В своем заявлении гражданин подал документы, подтверждающие его намерение заниматься фермерских бизнесом. 
 
Однако мужчина не предоставил подтверждения наличия профильного образования или опыта работы в сельском хозяйстве, наличия собственной сельскохозтехники для обработки земли и даже не оформил фермерское хозяйство.
 
Кроме того, в нарушение требований действующего законодательства, человек передал земли в субаренду одному из сельскохозяйственных обществ. 
 
Эти обстоятельства и стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, прокуратура, харьков
 
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