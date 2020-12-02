ФОТО: Пожарные рассказали, как тушили автомобили на Салтовке (ГСЧС)

Во дворе жилого дома произошло возгорание 3-х автомобилей.
2 декабря в 4:12 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Велозаводской, 37.
Во дворе 9-ти этажного жилого дома горели автомобили.
К месту происшествия были направлены 2 отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 отделение 18-й.
На момент прибытия пожарных пламя охватило сразу 3 легковушки – ВАЗ 2110, Citroën Nemo и Nissan Rogue.
Кроме того, огонь повредил еще и внедорожник Lexus LX 407, владелец которого вовремя успел отогнать свой автомобиль от очага пожара, поэтому пламя повредило только лакокрасочное покрытие с правой стороны.
Общая площадь пожара составила 12 кв.м.
Спасатели локализовали огонь в 4:36 и ликвидировали его в 5:06.
Причина пожара устанавливается.
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