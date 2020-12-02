Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Пожарные рассказали, как тушили автомобили на Салтовке (ГСЧС)
02.12.2020  09:42   

ФОТО: Пожарные рассказали, как тушили автомобили на Салтовке (ГСЧС)

Во дворе жилого дома произошло возгорание 3-х автомобилей.


//kh.dsns.gov.ua

2 декабря в 4:12 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Велозаводской, 37.

Во дворе 9-ти этажного жилого дома горели автомобили.

К месту происшествия были направлены 2 отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 отделение 18-й.

На момент прибытия пожарных пламя охватило сразу 3 легковушки – ВАЗ 2110, Citroën Nemo и Nissan Rogue.

Кроме того, огонь повредил еще и внедорожник Lexus LX 407, владелец которого вовремя успел отогнать свой автомобиль от очага пожара, поэтому пламя повредило только лакокрасочное покрытие с правой стороны.

Общая площадь пожара составила 12 кв.м.

Спасатели локализовали огонь в 4:36 и ликвидировали его в 5:06.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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