02.12.2020 08:22

ВИДЕО: Огонь и взрывы: на Салтовке горели автомобили (Telegram)

Пожар произошел в ночь на 2 декабря.



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«Недоброе утро на Велозаводской, сгорело несколько авто. Причины пока не понятны», – сообщил телеграм-канал Харьков Life.

По предварительно информации, автомобили горели на улице Велозаводской на участке между Амосова и Краснодарской.



По словам очевидцев, сперва загорелась и взорвалась одна машина, затем огонь перекинулся на другие. Взорвалось минимум 3 машины.

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС.



По словам очевидцев, пострадавших нет.

Телеграм-канал ХС уточнил, что пожар произошел во дворе дома по ул.Велозаводской 37. Подожгли Nissan Qashqai, пламя перебросилось на две рядом стоящие машины.





