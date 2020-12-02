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02.12.2020  08:22   

ВИДЕО: Огонь и взрывы: на Салтовке горели автомобили (Telegram)

Пожар произошел в ночь на 2 декабря.


Telegram

«Недоброе утро на Велозаводской, сгорело несколько авто. Причины пока не понятны», – сообщил телеграм-канал Харьков Life.

По предварительно информации, автомобили горели на улице Велозаводской на участке между Амосова и Краснодарской.

По словам очевидцев, сперва загорелась и взорвалась одна машина, затем огонь перекинулся на другие. Взорвалось минимум 3 машины.

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС.

По словам очевидцев, пострадавших нет.

Телеграм-канал ХС уточнил, что пожар произошел во дворе дома по ул.Велозаводской 37. Подожгли Nissan Qashqai, пламя перебросилось на две рядом стоящие машины.


 

 

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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