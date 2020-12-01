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01.12.2020  18:43   

ВИДЕО: Столкнулись маршрутка и легковушка - момент ДТП (Telegram)

Об аварии сообщает очевидец.


ВИДЕО: Столкнулись маршрутка и легковушка - момент ДТП (Telegram)
На Телеграмм-канале Автомобильный Харьков выложили момент аварии на Академи Проскуры.
 
Столкнулись маршрутка и лековушка.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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