01.12.2020 12:39

ФОТО: Влетела под фуру. Под Красноградом в искореженном авто зажало пассажирку (ГУ ГСЧС)

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.



ГУ ГСЧС

1 декабря в 8:01 на автодороге «Харьков Симферополь», 78-й км произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «ВАЗ-2108» и грузового «Вольво». В результате столкновения данных авто пострадала пассажирка 1986 года рождения с автомобиля ВАЗ.

Прибывшие на место происшествия спасатели 43-й части ГСЧС с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшую под наблюдением бригады скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавшая госпитализирована в Красноградскую ЦРБ.

Окончательные обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.