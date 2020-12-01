Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Влетела под фуру. Под Красноградом в искореженном авто зажало пассажирку (ГУ ГСЧС)
01.12.2020  12:39   

ФОТО: Влетела под фуру. Под Красноградом в искореженном авто зажало пассажирку (ГУ ГСЧС)

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.


ГУ ГСЧС
1 декабря в 8:01 на автодороге «Харьков Симферополь», 78-й км произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «ВАЗ-2108» и грузового «Вольво». В результате столкновения данных авто пострадала пассажирка 1986 года рождения с автомобиля ВАЗ.
 
Прибывшие на место происшествия спасатели 43-й части ГСЧС с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшую под наблюдением бригады скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавшая госпитализирована в Красноградскую ЦРБ.
 
Окончательные обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, авария, красноградский район, ваз, вольво
 
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