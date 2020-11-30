30.11.2020 18:54

Госчиновник пойман на взятке: коррупционера ждет суд (Прокуратура)

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-начальника отдела ГУ Госгеокадастра в Харьковской области.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой №4 в суд направлено обвинительное заключение в отношении уже бывшего начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что начальник одного из отделов ГУ Держгеокадастру в Харьковской области требовал неправомерную выгоду за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельные участки государственной формы собственности площадью 10 га. Сумма «услуги» составляла 12 тыс. Долларов США.

23 июля 2020 указанное лицо разоблачено на получении первой части от общей суммы - 6 тыс. Долларов США.

Досудебное расследование осуществляли следователи Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.