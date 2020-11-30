30.11.2020 15:19

ДТП на проспекте Науки: виновнику аварии не удалось уйти из тюрьмы (Telegram)

Водилу не отпустили под домашний арест.



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Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, адвокат подозреваемого в аварии, во время которой были сбиты люди у пешеходного перехода, просил отменить постановление следственного судьи и рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест или снизить размер залога.

Коллегия судей постановила решение следственного судьи оставить без изменения, а апелляцию адвоката — без удовлетворения.