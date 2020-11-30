ДТП на проспекте Науки: виновнику аварии не удалось уйти из тюрьмы (Telegram)

Водилу не отпустили под домашний арест.
Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, адвокат подозреваемого в аварии, во время которой были сбиты люди у пешеходного перехода, просил отменить постановление следственного судьи и рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест или снизить размер залога.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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