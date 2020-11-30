Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: виновнику аварии не удалось уйти из тюрьмы (Telegram)
30.11.2020  15:19   

ДТП на проспекте Науки: виновнику аварии не удалось уйти из тюрьмы (Telegram)

Водилу не отпустили под домашний арест.


//facebook.com

Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, адвокат подозреваемого в аварии, во время которой были сбиты люди у пешеходного перехода,  просил отменить постановление следственного судьи и рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест или снизить размер залога.

Коллегия судей постановила решение следственного судьи оставить без изменения, а апелляцию адвоката — без удовлетворения.
Тэги:  дтп, сбил людей, харьков, проспект науки
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: Машины - всмятку, жесткое столкновение под Харьковом (Telegram) 30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: на Салтовке разбились три авто (Telegram) 30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: на Салтовке столкнулись три автомобиля (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 