ДТП с такси: информация от полиции

В результате аварии пострадал один из водителей. Он доставлен в больницу.
28 ноября примерно в 20:00 на Московском проспекте автомобиль Shkoda Octavia под управлением 26-летнего гражданина выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с транспортным средством Daewoo Lanos.
46-летний водитель автомобиля Daewoo получил телесные повреждения и был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринок.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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