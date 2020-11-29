29.11.2020 16:00

ДТП с такси: информация от полиции

В результате аварии пострадал один из водителей. Он доставлен в больницу.



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28 ноября примерно в 20:00 на Московском проспекте автомобиль Shkoda Octavia под управлением 26-летнего гражданина выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с транспортным средством Daewoo Lanos.

46-летний водитель автомобиля Daewoo получил телесные повреждения и был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.