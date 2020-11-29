ФОТО: Лобовое столкновение такси: водителя вырезали спасатели (ГСЧС)

Авария произошла около половины восьмого вечера субботы в районе площади Защитников Украины.
28 ноября в 19:32 на номер «112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Московском проспекте, 99.
Там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – "Daewoo Lanos (такси 3040) и Skoda Octavia.
Для оказания помощи при ДТП были направлены отделение спасателей 9-й дежурной пожарно-спасательной части , а также специальная аварийно-спасательная машина.
Спасатели с помощью специальных инструментов разжали изуродованный кузов автомобиля Daewoo Lanos и деблокировали травмированного водителя.
В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован в больницу.
Правоохранители выясняют все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.
День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринок.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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