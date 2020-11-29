Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Лобовое столкновение такси: водителя вырезали спасатели (ГСЧС)
29.11.2020  10:54   

ФОТО: Лобовое столкновение такси: водителя вырезали спасатели (ГСЧС)

Авария произошла около половины восьмого вечера субботы в районе площади Защитников Украины.


// Telegram

28 ноября в 19:32 на номер «112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Московском проспекте, 99.

Там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – "Daewoo Lanos (такси 3040) и Skoda Octavia.

Для оказания помощи при ДТП были направлены отделение спасателей 9-й дежурной пожарно-спасательной части , а также специальная аварийно-спасательная машина.

Спасатели с помощью специальных инструментов разжали изуродованный кузов автомобиля Daewoo Lanos и деблокировали травмированного водителя.

В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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