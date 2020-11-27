27.11.2020 15:39

ФОТО: прикрыли нарколабораторию и арестовали ее организатора (Прокуратура)

Суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в незаконном изготовлении наркотиков.



//khar.gp.gov.ua

Постановлением следственного судьи Московского райсуда Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 630 600 грн мужчине, который подозревается в незаконном изготовлении и хранении психотропных веществ в крупных размерах и наркотических средств с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что 36-летний житель г. Киева через Интернет сбывал по всей Украины, в том числе и на территории Харьковской области, заранее расфасованные психотропные вещества.

24 ноября 2020 года проведен обыск домовладения в г. Киеве, в ходе которого обнаружены и изъяты психотропные вещества, а также наркотические средства амфетамин и кокаин в больших размерах.

Кроме того, изъято специальное оборудование и средства, предназначенные для изготовления психотропных веществ.

В тот же день правоохранителями задержан мужчина в порядке ст. 208 УПК Украины. 25 ноября ему сообщено о подозрении.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — управление борьбы с наркопреступностью в Харьковской области Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполіції.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.