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27.11.2020  15:39   

ФОТО: прикрыли нарколабораторию и арестовали ее организатора (Прокуратура)

Суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в незаконном изготовлении наркотиков.


//khar.gp.gov.ua
Постановлением следственного судьи Московского райсуда Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 630 600 грн мужчине, который подозревается в незаконном изготовлении и хранении психотропных веществ в крупных размерах и наркотических средств с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что 36-летний житель г. Киева через Интернет сбывал по всей Украины, в том числе и на территории Харьковской области, заранее расфасованные психотропные вещества.
 
24 ноября 2020 года проведен обыск домовладения в г. Киеве, в ходе которого обнаружены и изъяты психотропные вещества, а также наркотические средства амфетамин и кокаин в больших размерах.
 
Кроме того, изъято специальное оборудование и средства, предназначенные для изготовления психотропных веществ.
 
В тот же день правоохранителями задержан мужчина в порядке ст. 208 УПК Украины. 25 ноября ему сообщено о подозрении.
 
Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — управление борьбы с наркопреступностью в Харьковской области Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполіції.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, изготовление и сбыт, харьков
 
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