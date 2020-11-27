На Салтовке отшивали одежду мировых брендов – предприниматель ответит за убыток в миллион гривен (Прокуратура)

Мужчину будут судить за убытки около 1 млн грн и незаконное использование товарного знака.
Досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2019-го по июль 2020 года мужчина организовал незаконное производство продукции всемирно известных торговых марок в Московском районе Харькова. Отшитую продукцию реализовывал оптовыми партиями фальсифицированной продукции.
В ходе обысков, проведенных 28 июля 2020 года, обнаружено и изъято 2 тысячи единиц готовой продукции, 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитуру, компьютерное оборудование, документы и черновые записи.
Сумма ущерба, нанесенного владельцам торговых марок, составляет около 1 млн грн.
По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 4 в суд направлено обвинительное заключение по факту незаконного использования знака для товаров, нанесшего материальный ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 229 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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