ДТП: в Харькове не разминулись два Nissan’а (Патрульная полиция)

К счастью, обошлось без пострадавших.
26 ноябр около часа дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии без травмированных на улице Ньютона, 127.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Primastar нарушил п.10.2 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera.
В результате аварии никто не пострадал.
На водителя автомобиля Nissan Primastar патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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