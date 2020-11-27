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27.11.2020  09:02   

ДТП: в Харькове не разминулись два Nissan’а (Патрульная полиция)

К счастью, обошлось без пострадавших.


// Патрульная полиция

26 ноябр около часа дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии без травмированных на улице Ньютона, 127.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Primastar нарушил п.10.2 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera.

В результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля Nissan Primastar патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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