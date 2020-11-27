27.11.2020 09:02

ДТП: в Харькове не разминулись два Nissan’а (Патрульная полиция)

К счастью, обошлось без пострадавших.



// Патрульная полиция

26 ноябр около часа дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии без травмированных на улице Ньютона, 127.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Primastar нарушил п.10.2 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera.



В результате аварии никто не пострадал.



На водителя автомобиля Nissan Primastar патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.