ФОТО: Микроавтобус не успел выехать из внутрикварталки и попал в ДТП (Telegram)

Авария произошла после полудня 26 ноября в районе дома 113 по улице Ньютона.
О происшествии сообщили очевидцы.
«Белый бус выезжал со двора и не пропустил вторую машину, которая дала ему в бочину...» – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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