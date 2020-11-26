Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Микроавтобус не успел выехать из внутрикварталки и попал в ДТП (Telegram)
26.11.2020  13:01   

ФОТО: Микроавтобус не успел выехать из внутрикварталки и попал в ДТП (Telegram)

Авария произошла после полудня 26 ноября в районе дома 113 по улице Ньютона.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы.

«Белый бус выезжал со двора и не пропустил вторую машину, которая дала ему в бочину...» – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.11 Криминал и происшествия Полиция расследует гибель пешехода на Гольдберговской (ГУНП) 26.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: ДТП на Салтовке из пяти машин – копы рассказали, как все было (Обновлено, Патрульная полиция) 26.11 Криминал и происшествия ФОТО: На Москалевке евробляха сбила женщину насмерть (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 