26.11.2020 14:25

ВИДЕО, ФОТО: на Холодной горе пойман закладчик (ГУНП)

Правонарушитель успел отметиться в разных районах Харькова.



ВИДЕО, ФОТО: на Холодной горе пойман закладчик (ГУНП)



Как сообщает ГУ Нацполиции, в Харькове полицейские задержали мужчину, который сбывал наркотики через «закладки»

Правонарушитель распространял наркотические вещества в течение последних трех месяцев в разных районах Харькова.

Для отправки координат и фотографий с местом расположения «закладок» мужчина использовал социальные сети и кроссплатформенный мессенджеры.

Разоблачили 29-летнего злоумышленника сотрудники отдела криминальной полиции совместно со следователями Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.

25 ноября на территории Холодногорского района сотрудники полиции обнаружили мужчину, у которого в ходе осмотра нашли пакет с психотропным веществом PVP. В дальнейшем, во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли полимерные пакеты с каннабисом и веществом PVP общим весом около 100 граммов, принадлежности для фасовки, полимерные пакеты и электронные весы.

Как рассказал следователь Холодногорского отдела полиции Алексей Коробов, полицейские установили, что 29-летний правонарушитель сотрудничал с Интернет-магазином по продаже наркотических средств и распространял в течение последних трех месяцев наркотики по районам Харькова через «закладки».

- Злоумышленник использовал социальные сети и кроссплатформенные мессенджеры для отправки координат и фотографий с местом расположения запрещенных веществ, - рассказал Алексей Коробов. - Также мужчина сообщил следователю места «закладок», которые он недавно сделал, где полицейские изъяли три пакета с психотропным веществом PVP весом по 2 грамма.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Ему сообщений в подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время судом решается вопрос о избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.