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26.11.2020  14:25   

ВИДЕО, ФОТО: на Холодной горе пойман закладчик (ГУНП)

Правонарушитель успел отметиться в разных районах Харькова.


ВИДЕО, ФОТО: на Холодной горе пойман закладчик (ГУНП)
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Харькове полицейские задержали мужчину, который сбывал наркотики через «закладки»
 
Правонарушитель распространял наркотические вещества в течение последних трех месяцев в разных районах Харькова. 
 
Для отправки координат и фотографий с местом расположения «закладок» мужчина использовал социальные сети и кроссплатформенный мессенджеры.
 
Разоблачили 29-летнего злоумышленника сотрудники отдела криминальной полиции совместно со следователями Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.
 
25 ноября на территории Холодногорского района сотрудники полиции обнаружили мужчину, у которого в ходе осмотра нашли пакет с психотропным веществом PVP.  В дальнейшем, во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли полимерные пакеты с каннабисом и веществом PVP общим весом около 100 граммов, принадлежности для фасовки, полимерные пакеты и электронные весы.
 
Как рассказал следователь Холодногорского отдела полиции Алексей Коробов, полицейские установили, что 29-летний правонарушитель сотрудничал с Интернет-магазином по продаже наркотических средств и распространял в течение последних трех месяцев наркотики по районам Харькова через «закладки».
 
 - Злоумышленник использовал социальные сети и кроссплатформенные мессенджеры для отправки координат и фотографий с местом расположения запрещенных веществ, - рассказал Алексей Коробов.  - Также мужчина сообщил следователю места «закладок», которые он недавно сделал, где полицейские изъяли три пакета с психотропным веществом PVP весом по 2 грамма.
 
Мужчина задержан в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины.  Ему сообщений в подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст.  307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) уголовного кодекса Украины. 
 
Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. 
 
В настоящее время судом решается вопрос о избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
 

Тэги:  пойман закладчик, наркотики, харьков
 
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