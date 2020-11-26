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26.11.2020  13:37   

Полиция расследует гибель пешехода на Гольдберговской (ГУНП)

В результате аварии погибла 54-летняя женщина.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 26 ноября около 6:30 по улице Гольдберговской.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля «BMW» двигался в направлении Цыгаревского переулка со стороны Струницкого переулка и допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

По прибытию на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 54-летней потерпевшей.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации полиции по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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