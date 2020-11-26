Полиция расследует гибель пешехода на Гольдберговской (ГУНП)

В результате аварии погибла 54-летняя женщина.
Авария произошла 26 ноября около 6:30 по улице Гольдберговской.
Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля «BMW» двигался в направлении Цыгаревского переулка со стороны Струницкого переулка и допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
По прибытию на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 54-летней потерпевшей.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации полиции по Уголовному кодексу Украины.
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26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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