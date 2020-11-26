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26.11.2020  10:50   

ФОТО: На Москалевке евробляха сбила женщину насмерть (Telegram)

Очевидцы утверждают, что за рулем был иностранец.


// Telegram

Авария произошла около семи часов утра 26 ноября на перекрестке улиц Грековской и Гольдберговской.

«Очередная бляха сбила женщину на перекрестке Грековской и Гольдберговской! За рулём был иностранец», – сообщил телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Официальная информация уточняется.



 

Тэги:  дтп, харьков
 
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