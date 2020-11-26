ФОТО: На Москалевке евробляха сбила женщину насмерть (Telegram)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 26 ноября Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 ноября (РЕДПОСТ) Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.