ФОТО: На Москалевке евробляха сбила женщину насмерть (Telegram)

Очевидцы утверждают, что за рулем был иностранец.
Авария произошла около семи часов утра 26 ноября на перекрестке улиц Грековской и Гольдберговской.
«Очередная бляха сбила женщину на перекрестке Грековской и Гольдберговской! За рулём был иностранец», – сообщил телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Официальная информация уточняется.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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