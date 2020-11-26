26.11.2020 12:24

Руководителя Качановской колонии подозревают в убытках на сто тысяч гривен (Прокуратура)

По распоряжению чиновника закупались сахар и мыло по завышенным ценам.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщено о подозрении одному из руководителей ГУ «Качановская исправительная колония № 54» по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2017 года один из руководителей государственного учреждения «Качановская исправительная колония № 54» подготовил, согласовал договоры поставки и последующую закупку 10000 кг сахара-песка, 680 кг мыла. Закупка проводилась у общества с ограниченной ответственностью по процедуре открытых торгов товаров по существенно завышенным ценам по сравнению с производителями и официальными дистрибьюторами по продаже этих товаров на рынке Украины.



Вследствие служебной халатности указанного лица государственным интересам в лице ГУ «Качановская исправительная колония № 54» нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 100 тыс. грн.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.