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26.11.2020  12:24   

Руководителя Качановской колонии подозревают в убытках на сто тысяч гривен (Прокуратура)

По распоряжению чиновника закупались сахар и мыло по завышенным ценам.


//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщено о подозрении одному из руководителей ГУ «Качановская исправительная колония № 54» по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2017 года один из руководителей государственного учреждения «Качановская исправительная колония № 54» подготовил, согласовал договоры поставки и последующую закупку 10000 кг сахара-песка, 680 кг мыла. Закупка проводилась у общества с ограниченной ответственностью по процедуре открытых торгов товаров по существенно завышенным ценам по сравнению с производителями и официальными дистрибьюторами по продаже этих товаров на рынке Украины.

Вследствие служебной халатности указанного лица государственным интересам в лице ГУ «Качановская исправительная колония № 54» нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 100 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение, служебная халатность
 
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