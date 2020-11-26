26.11.2020 11:20

ВИДЕО: ДТП на Салтовке из пяти машин – копы рассказали, как все было (Патрульная полиция)

В первом столкновении пострадал водитель, во втором травмированных нет было.



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Напомним, после полуночи 26 ноября на прекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и Юбилейного проспекта произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Сначала столкнулись три автомобиля. Видео момента столкновения выложил с регистратора автомобиля один из проезжавших мимо водителей.

Затем на месте ДТП столкнулись ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos.

Об этом инциденте рассказали патрульные.

По их словам, 26 ноября около 00 часов 30 минут патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ 2109, который двигался по улице Василия Стуса без включенного ближнего света фар. Заметив экипаж, водитель прибавил скоростию. На улице Гвардейцев Широнивцив автомобиль ВАЗ 2109 столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП никто не травмировался.

У водителя авто ВАЗ 2109 патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора DRAGER и у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя ВАЗ 2109 патрульные составили административные протоколы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспортных средств) и ч.1 ст.130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.