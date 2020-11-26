ФОТО: На Салтовке – ДТП из пяти машин, с пострадавшим и полицейской погоней (Telegram)

Вечером 25 ноября на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и Юбилейного проспекта произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.
О происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.
«Изначально произошло ДТП между Ланосом, Шкодой и пирожком. Пирожок в хлам, водителя увезли на скорой.
Спустя несколько минут бухой тип на «девятке» со стартовым пистолетом убегал от полицейской погони. Подъезжая к этому же перекрестку, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ланосом.
Пьяный водитель сначала согласился на осведетельствование, но потом отказался продуваться в драгер», – написал телеграм-канал XC|Харьков.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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