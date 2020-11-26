26.11.2020 08:40

ФОТО: На Салтовке – ДТП из пяти машин, с пострадавшим и полицейской погоней (Telegram)

Вечером 25 ноября на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и Юбилейного проспекта произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.



// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.



«Изначально произошло ДТП между Ланосом, Шкодой и пирожком. Пирожок в хлам, водителя увезли на скорой.



Спустя несколько минут бухой тип на «девятке» со стартовым пистолетом убегал от полицейской погони. Подъезжая к этому же перекрестку, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ланосом.



Пьяный водитель сначала согласился на осведетельствование, но потом отказался продуваться в драгер», – написал телеграм-канал XC|Харьков.