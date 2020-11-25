25.11.2020 10:34

ВИДЕО: "Пошли на рекорд" - Дело о ДТП с участием экс-прокурора в Харькове начал рассматривать пятый судья (suspilne.media)

Состав Московского районного суда по делу об аварии на Салтовском шоссе, в которой погибли двое харьковчан, изменился в пятый раз.



Фото: Facebook Антон Сосницкий

Первое заседание не состоялось - обвиняемый в аварии Максим Марченко, бывший работник прокуратуры, разорвал договор с адвокатом, а нового не нашел.

Об этом Марченко заявил на заседании суда 24 ноября.

"В связи с расторжением договора на право защиты, он не появился. В связи с чем прошу перенести слушание дела", - сказал Марченко.

Судья Александр Майстренко - пятый судья, рассматривающий это дело - сделал Максиму Марченко замечание: "Вы уже могли заключить соглашение с другим адвокатом. Вы знали о времени рассмотрения дела".

Пострадавшие и их представитель предположили, что Марченко намеренно затягивает рассмотрение.

"Мы подавали постоянно ходатайство о непрерывности рассмотрения дела и соблюдения разумных сроков, два года. И мы видим результаты. Ни суд, ни прокурор никоим образом не дисциплинирует обвиняемого. Пришел - у меня адвокат заболел. Потом пришел - у меня нет адвоката", - сказал представитель потерпевших Евгений Самойлов.

"Так сложились обстоятельства", - ответил судье обвиняемый.

Суд решил назначить Марченко бесплатного защитника.

"Поручить региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях назначить защитника-адвоката для осуществления защиты обвиняемого Марченко Максима Юрьевича», - заявил судья.

Заседание назначено на 25 ноября. Пострадавшие просят, чтобы слушания проводились ежедневно.

Напомним: 22 октября 2017 на Салтовском шоссе столкнулись BMW и "Славута", в которой были два брата. Водитель Андрей Шатохин умер через неделю после ДТП. Еще через четыре дня умер пассажир "Славуты" Сергей Шатохин. За рулем BMW был бывший сотрудник прокуратуры Максим Марченко. По версии следствия, водитель BMW снял номера с машины и до приезда полиции скрылся. Его задержали, взяли под стражу, позже Марченко вышел под залог. Дело в суд передали в мае 2018 года.