24.11.2020 16:53

ФОТО: Тройное ДТП в Харькове - патрульному светит до 8 лет тюрьмы (ГБР)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Управления патрульной полиции Харьковской области.



dbr.gov.ua

Следствием установлено, что 19 марта 2020 года патрульный, находясь вне службы, двигаясь на автомобиле «Opel Tigra» по проспекту Московскому в Харькове со скоростью более 100 км / час совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2104». После чего автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с грузовиком «Volvo», который стояла припаркованный на обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирке «Opel Tigra», которая является действующим сотрудником УПП в Харьковской области, причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель автомобиля «ВАЗ 2104» получил телесные повреждения средней тяжести.

Таким образом, патрульный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Процессуальное руководство - Харьковская областная прокуратура.