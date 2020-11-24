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24.11.2020  16:53   

ФОТО: Тройное ДТП в Харькове - патрульному светит до 8 лет тюрьмы (ГБР)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Управления патрульной полиции Харьковской области.


dbr.gov.ua
Следствием установлено, что 19 марта 2020 года патрульный, находясь вне службы, двигаясь на автомобиле «Opel Tigra» по проспекту Московскому в Харькове со скоростью более 100 км / час совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2104». После чего автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с грузовиком «Volvo», который стояла припаркованный на обочине.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирке «Opel Tigra», которая является действующим сотрудником УПП в Харьковской области, причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель автомобиля «ВАЗ 2104» получил телесные повреждения средней тяжести.
 
Таким образом, патрульный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Процессуальное руководство - Харьковская областная прокуратура.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  дтп, московский проспект, авария, харьков, полицейский, гбр
 
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