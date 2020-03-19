Жесткое ДТП на Московском проспекте: автомобили в смятку (ВИДЕО, ФОТО)

Авария создала пробку на проспекте.
Утром 19 марта на Московском проспекте столкнулись автомобили ВАЗ и Opel.
От удара Opel сломал ограждение и вылетел на обочину.
Оба автомобиля сильно разбиты. Информации о пострадавших нет.
Видео ДТП очевидцы разместили в соцсетях.
Официальная информация уточняется.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажность:
давление:
ветер: