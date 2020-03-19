Главная Новости Криминал и происшествия Жесткое ДТП на Московском проспекте: автомобили в смятку (ВИДЕО, ФОТО)
19.03.2020  08:32   

Жесткое ДТП на Московском проспекте: автомобили в смятку (ВИДЕО, ФОТО)

Авария создала пробку на проспекте.


// Facebook

Утром 19 марта на Московском проспекте столкнулись автомобили ВАЗ и Opel.

От удара Opel сломал ограждение и вылетел на обочину.

Оба автомобиля сильно разбиты. Информации о пострадавших нет.

Видео ДТП очевидцы разместили в соцсетях.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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