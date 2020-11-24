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24.11.2020  15:58   

ДТП: поездка змейкой завершилась аварией на встречке (Telegram)

О столкновении сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХХ, на Салтовке - ДТП.

Здесь водитель Волги ездил змейкой по улице Натальи Ужвий, при этом выезжая на встречку.

Итогом такого фланирования стал крепкий автопоцелуй.

Вероятно, водила - во хмелю.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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