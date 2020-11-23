23.11.2020 11:37

Сын, избивший отца, бросался на медиков скорой (ЦЭМПиМК)

22 ноября бригаде скорой помощи пришлось нажимать тревожную кнопку SOS.



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В 22:04 в службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова.

В экстренной медицинской помощи нуждался 60-летний мужчина, после того, так как его избил сын.

На вызов прибыла бригада экстренной медицинской помощи 201.

Во время оказания помощи пострадавшему в комнату ворвался агрессивно настроенный сын и пытался продолжить бить отца, угрожал и бросался и на медицинских работников.

Медики нажали тревожную копку и на место происшествия в считанные минуты прибыл наряд полиции.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.