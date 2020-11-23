Сын, избивший отца, бросался на медиков скорой (ЦЭМПиМК)

22 ноября бригаде скорой помощи пришлось нажимать тревожную кнопку SOS.
В 22:04 в службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова.
В экстренной медицинской помощи нуждался 60-летний мужчина, после того, так как его избил сын.
На вызов прибыла бригада экстренной медицинской помощи 201.
Во время оказания помощи пострадавшему в комнату ворвался агрессивно настроенный сын и пытался продолжить бить отца, угрожал и бросался и на медицинских работников.
Медики нажали тревожную копку и на место происшествия в считанные минуты прибыл наряд полиции.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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