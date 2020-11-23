Внимание, розыск: ушла из дома девушка с выбритыми висками (ГУ НП)

Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение 16-летней Анны Фесун.
Девушка 22 ноября ушла из дома и не вернулась.
На вид Анне 16-17 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета в парке темно-серого цвета с зеленым оттенком, серый свитер, черные джинсы. У девушки стрижка с выбритыми висками.
«Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Московский отдел полиции по телефонам: 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другим доступным способом», – обращаются правоохранители.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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