Воскресным вечером на Героев Труда задержали закладчика (Патрульная полиция)

Патрульные обнаружили вероятного распространителя наркотических веществ.
22 ноября около десяти чесов вечера на улице Героев Труда внимание полицейских привлек мужчина, который постоянно оглядывался и пытался уйти из их поля зрения.
Полицейские догнали гражданина. Во время общения мужчина заметно нервничал.
Впоследствии он сообщил, что имеет при себе свертки, по его словам, с наркотическим веществом. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространял через так называемые закладки.
На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина следователями было обнаружено и изъято 56 свертков с кристаллическим веществом.
Обстоятельства будут устанавливать следователи.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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