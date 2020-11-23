23.11.2020 09:47

Воскресным вечером на Героев Труда задержали закладчика (Патрульная полиция)

Патрульные обнаружили вероятного распространителя наркотических веществ.



// Патрульная полиция

22 ноября около десяти чесов вечера на улице Героев Труда внимание полицейских привлек мужчина, который постоянно оглядывался и пытался уйти из их поля зрения.



Полицейские догнали гражданина. Во время общения мужчина заметно нервничал.

Впоследствии он сообщил, что имеет при себе свертки, по его словам, с наркотическим веществом. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространял через так называемые закладки.



На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина следователями было обнаружено и изъято 56 свертков с кристаллическим веществом.



Обстоятельства будут устанавливать следователи.