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20.11.2020  10:57   

Пропавшую девочку из Валок под утро нашли в Харькове (ГУНП)

Как выяснилось, из дома она ушла из-за ссоры с родителями. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.


//Facebook

19 ноября в Валковский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 17:00 12-летняя девушка ушла из дома. Родители рассказали полицейским, что не знают, где она может находиться.

На поиск несовершеннолетней срочно ориентировали весь личный состав трех территориальных подразделений полиции. К мерам также подключились сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, ювенальной превенции, кинологи и работники батальона полиции особого назначения «Восток».

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские около 4:00 часов утра нашли разыскиваемую в Харькове. Девушка призналась, что ушла из дома из-за ссоры с родителями, которая произошла накануне. Ранее она не оставляла свое место проживания.

С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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