Пропавшую девочку из Валок под утро нашли в Харькове (ГУНП)

Как выяснилось, из дома она ушла из-за ссоры с родителями. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.
19 ноября в Валковский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 17:00 12-летняя девушка ушла из дома. Родители рассказали полицейским, что не знают, где она может находиться.
На поиск несовершеннолетней срочно ориентировали весь личный состав трех территориальных подразделений полиции. К мерам также подключились сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, ювенальной превенции, кинологи и работники батальона полиции особого назначения «Восток».
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские около 4:00 часов утра нашли разыскиваемую в Харькове. Девушка призналась, что ушла из дома из-за ссоры с родителями, которая произошла накануне. Ранее она не оставляла свое место проживания.
С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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