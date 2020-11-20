20.11.2020 10:57

Пропавшую девочку из Валок под утро нашли в Харькове (ГУНП)

Как выяснилось, из дома она ушла из-за ссоры с родителями. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.



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19 ноября в Валковский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 17:00 12-летняя девушка ушла из дома. Родители рассказали полицейским, что не знают, где она может находиться.



На поиск несовершеннолетней срочно ориентировали весь личный состав трех территориальных подразделений полиции. К мерам также подключились сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, ювенальной превенции, кинологи и работники батальона полиции особого назначения «Восток».



В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские около 4:00 часов утра нашли разыскиваемую в Харькове. Девушка призналась, что ушла из дома из-за ссоры с родителями, которая произошла накануне. Ранее она не оставляла свое место проживания.



С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.