19.11.2020 12:09

ФОТО: Организатору секс-бизнеса в Харькове грозит до 7 лет тюрьмы (ГУНП)

Бордель, который работал под видом массажного кабинета, разоблачили сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области и Новобаварского отдела полиции.



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Информацию о функционировании нелегального заведения полицейские получили еще в мае текущего года.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что 58-летняя женщина в арендованной квартире создала условия для занятия проституцией трем женщинам в возрасте от 26 до 41 года. Стоимость интимных услуг составляла 500-800 гривен в час. Злоумышленница контролировала работу женщин, распределяла заработную плату, общалась с клиентами по услугам и ценам, размещала рекламу в сети Интернет.

Во время санкционированного обыска в борделе полицейские изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Следователями Новобаварского отдела полиции продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Также полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время правонарушителя сообщено о подозрении в совершении преступлений, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.