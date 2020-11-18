Главная Новости Криминал и происшествия Вывозил женщину в гараж и требовал тысячи долларов: вымогатель задержан (Прокуратура)
18.11.2020  15:30   

Вывозил женщину в гараж и требовал тысячи долларов: вымогатель задержан (Прокуратура)

Дергачевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 189 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что с начала июня 2020 года 49-летний житель Дергачевского района требовал у женщины передать ему 26 800 долларов США, которые она якобы задолжала.

Угрожая убийством, мужчина два раза вывозил женщину в свой гараж. Кроме того, он забрал у потерпевшей документы, удостоверяющие право собственности на недвижимое имущество.

18 ноября в ходе проведения следственных (розыскных) действий после получения части денежных средств мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, вымогательтство
 
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