18.11.2020 15:30

Вывозил женщину в гараж и требовал тысячи долларов: вымогатель задержан (Прокуратура)

Дергачевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 189 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что с начала июня 2020 года 49-летний житель Дергачевского района требовал у женщины передать ему 26 800 долларов США, которые она якобы задолжала.



Угрожая убийством, мужчина два раза вывозил женщину в свой гараж. Кроме того, он забрал у потерпевшей документы, удостоверяющие право собственности на недвижимое имущество.



18 ноября в ходе проведения следственных (розыскных) действий после получения части денежных средств мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.