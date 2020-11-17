ФОТО: На Салтовке – минус один торговец безакцизными сигаретами (МВД)

Полицейские Харькова изъяли более 1200 пачек безакцизных табачных изделий.
54-летний мужчина продавал сигареты с лотка без документов у дома на улице Салтовское шоссе.
Полицейские изъяли 1243 пачки и 113 штук сигарет без пачек.
В отношении мужчины составлен протокол по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ему грозит наложение штрафа от двухсот до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
влажность:
давление:
ветер: