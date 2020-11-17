17.11.2020 14:51

ФОТО: На Салтовке – минус один торговец безакцизными сигаретами (МВД)

Полицейские Харькова изъяли более 1200 пачек безакцизных табачных изделий.



// hk.npu.gov.ua

54-летний мужчина продавал сигареты с лотка без документов у дома на улице Салтовское шоссе.



Полицейские изъяли 1243 пачки и 113 штук сигарет без пачек.



В отношении мужчины составлен протокол по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит наложение штрафа от двухсот до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.