Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Салтовке – минус один торговец безакцизными сигаретами (МВД)
17.11.2020  14:51   

ФОТО: На Салтовке – минус один торговец безакцизными сигаретами (МВД)

Полицейские Харькова изъяли более 1200 пачек безакцизных табачных изделий.


// hk.npu.gov.ua

54-летний мужчина продавал сигареты с лотка без документов у дома на улице Салтовское шоссе.

Полицейские изъяли 1243 пачки и 113 штук сигарет без пачек.

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит наложение штрафа от двухсот до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  сигареты, акциз, полиция, харьков
 
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