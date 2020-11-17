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17.11.2020  14:04   

Взрыв в частном секторе: полиция нашла «мстителя» (ГУНП)

Полицейские разоблачили злоумышленника, причастного к взрыву гранаты во дворе домовладения в Московском районе Харькова.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, 15 ноября в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения по улице Бестужева прогремел взрыв. На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения оперативно-следственных действий в совершении преступления правоохранители разоблачили 49-летнего ранее судимого соседа потерпевших. Мужчина признался, что между ним и жителем домовладения накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался.

В ходе обыска домовладения правонарушителя в сарае на территории двора обнаружено и изъято два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5.

По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений. По санкциям статей ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, граната, полиция, харьков
 
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