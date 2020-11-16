Главная Новости Криминал и происшествия В частном секторе Тюринки взорвали гранату (ГУ НП)
16.11.2020  10:32   

В частном секторе Тюринки взорвали гранату (ГУ НП)

В полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения прогремел взрыв. Никто из граждан не пострадал.


// hk.npu.gov.ua

Взрыв произошел 15 ноября в 14:40 по улице Бестужева. По адресу сразу выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры для установления лица, причастного к совершению преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, взрыв, харьков, полиция
 
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