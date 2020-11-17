17.11.2020 08:08

В школьном дымоходе нашли боевое отравляющее вещество (ГУНП)

Полиция проводит проверку по факту обнаружения ядовитого вещества в одной из школ Харькова.



// hk.npu.gov.ua

16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.

Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет.



В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожена специалистами ГСЧС



Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.