В школьном дымоходе нашли боевое отравляющее вещество (ГУНП)

Полиция проводит проверку по факту обнаружения ядовитого вещества в одной из школ Харькова.
16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.
Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет.
В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожена специалистами ГСЧС
Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.
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