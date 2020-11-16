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16.11.2020  18:59   

Хотели разбогатеть на взятке: двух оперов будут судить (Прокуратура)

Обвинительный акт направлен в суд.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении двух старших оперуполномоченных одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы обратились женщина вместе с сыном с информацией о том, что сотрудники полиции требуют у ее сына взятку за избежание уголовной ответственности по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что, находясь в салоне служебного автомобиля, двое старших оперуполномоченных сектора криминальной полиции Люботинского отдела полиции Харьковского ОП ГУНП получили от заявителя взятку в сумме 1000 долларов США.
 
Полицейские обещали не принимать, не регистрировать и не передавать в следственное подразделение полиции материалы по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи, что могло стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.
 
Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение — Харьковское управление ДВБ ЧП Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
 
 
Тэги:  взятка, опеа требовали деньги, харьков
 
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