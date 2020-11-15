ВИДЕО: ночью избита женщина (Telegram)

В соцсети появилось обращение с просьбой помочь в поиске виновных в преступлении.
В Телеграмм-канале ХС Харьков размещено обращение за помощью.
Сегодня ночью (с 14 а 15 ноября 2020 года) около 02:00 в районе нового цирка двое неизвестных напали и избили женщину.
Сейчас она находится в больнице.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается День работников сельского хозяйства.
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