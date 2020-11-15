Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: ночью избита женщина (Telegram)
15.11.2020  14:31   

ВИДЕО: ночью избита женщина (Telegram)

В соцсети появилось обращение с просьбой помочь в поиске виновных в преступлении.


//t.me

В Телеграмм-канале ХС Харьков размещено обращение за помощью.

Сегодня ночью (с 14 а 15 ноября 2020 года) около 02:00 в районе нового цирка двое неизвестных напали и избили женщину.

Сейчас она находится в больнице.

Может кто видел, либо их узнает, просьба отклкнуться.. 
Тэги:  избита женщина, хулиганство, харьков, дебошир
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Криминал и происшествия Хулиганство в доме отдыха: копы занялись дебоширом
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 