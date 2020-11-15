15.11.2020 14:31

ВИДЕО: ночью избита женщина (Telegram)

В соцсети появилось обращение с просьбой помочь в поиске виновных в преступлении.



//t.me

В Телеграмм-канале ХС Харьков размещено обращение за помощью.

Сегодня ночью (с 14 а 15 ноября 2020 года) около 02:00 в районе нового цирка двое неизвестных напали и избили женщину.

Сейчас она находится в больнице.

Может кто видел, либо их узнает, просьба отклкнуться..