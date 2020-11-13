13.11.2020 08:59

ФОТО: Пограничников проверяют на причастность к контрабанде сигарет (ГПСУ)

Государственная пограничная служба Украины вместе с другими правоохранительными органами продолжает системную работу по разоблачению коррупционных проявлений среди персонала ведомства.



//dpsu.gov.ua

В четверг, 12 нолября, военнослужащие Харьковского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.



За рулем транспортного средства находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения.



Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства указанного события выясняются, в том числе тщательно изучается версия причастности персонала подразделения к противоправной деятельности.

Назначено служебное расследование.