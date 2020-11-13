ФОТО: Пограничников проверяют на причастность к контрабанде сигарет (ГПСУ)

Государственная пограничная служба Украины вместе с другими правоохранительными органами продолжает системную работу по разоблачению коррупционных проявлений среди персонала ведомства.
В четверг, 12 нолября, военнослужащие Харьковского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.
За рулем транспортного средства находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства указанного события выясняются, в том числе тщательно изучается версия причастности персонала подразделения к противоправной деятельности.
Назначено служебное расследование.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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