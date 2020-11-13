Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Пограничников проверяют на причастность к контрабанде сигарет (ГПСУ)
13.11.2020  08:59   

ФОТО: Пограничников проверяют на причастность к контрабанде сигарет (ГПСУ)

Государственная пограничная служба Украины вместе с другими правоохранительными органами продолжает системную работу по разоблачению коррупционных проявлений среди персонала ведомства.


//dpsu.gov.ua

В четверг, 12 нолября, военнослужащие Харьковского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.

За рулем транспортного средства находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства указанного события выясняются, в том числе тщательно изучается версия причастности персонала подразделения к противоправной деятельности.

Назначено служебное расследование.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, сигареты, харьков
 
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