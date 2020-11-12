12.11.2020 16:20

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на пр. Науки (Харьковские известия)

В больнице скорой и неотложной помощи остается один травмированный человек, пострадавший в результате ДТП, которое произошло 7 ноября на проспекте Науки. Это 50-летняя женщина, которая до сих пор находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.



Харьковские известия

Елена Полещук, заместитель главного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи:

Сначала она была как неизвестная, сейчас ее личность установлена, она пострадала больше всех. Она была госпитализирована в реанимационное отделение. Состояние ее оценивалось как на момент госпитализации, так и в настоящее время - крайне тяжелое, стабильное, но все же крайне тяжелое. Она имеет очень тяжелую черепно-мозговую травму и перелом конечностей. Она была доставлена ​​в коме и сейчас находится в коме. У нее продолжается ИВЛ, некоторое время ее сердечная деятельность была обеспечена за счет медикаментов, которые вводились. Сейчас мы эти медикаменты можем не вводить. Состояние ее остается крайне тяжелым!

А вот травмированного в этом же ДТП мальчика сегодня перевели в другое медучреждение, добавляет Елена Полещук. Ребенок попал в больницу скорой и неотложной помощи с переломами двух ног и руки.

Елена Полещук, заместитель главного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи:

Согласован перевод в профильный детский стационар, который занимается детской травмой. Это областная травматологическая больница. Почему эта больница, потому что родители проживают рядом с ней и им, возможно, удобнее посещать своего сына. Поэтому, сегодня ребенок переведен в это лечебное учреждение.

По лекарствам - оба пациента больницы скорой и неотложной помощи были и будут обеспечены всем необходимым и в дальнейшем. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме. Врачебный контроль за их состоянием - круглосуточный. Так, как это ранее и обещал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Елена Полещук, заместитель главного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи:

Со стороны больницы мы очень благодарны руководству города. Потому что те лекарственные средства, которые мы не можем закупить за наши деньги, потому что их нет в перечне национальном. Городской совет, городское руководство помогло нам в этом!