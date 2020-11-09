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09.11.2020  09:55   

ФОТО: В пригороде Харькова на крестьянском подворье собрали взрывоопасный урожай (ГСЧС)

8 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводила разминирование в с. Прелестное Харьковского района области.


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Местными жителями на огороде частного поместья во время проведения сельскохозяйственных работ были обнаружены подозрительные металлические предметы. К месту находки выехал специалист ГСЧС и установил, что найденные предметы это боеприпасы времен Второй мировой войны. После чего для проведения разминирования были вызваны пиротехники ГСЧС.

Всего было выявлено 36 боеприпасов, из которых 6 артснарядов калибра 76мм, 20 минометных мин калибра 82мм и 10 ручных гранат РГ-42. Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  разминирование, пригород, харьков, взрыквотехники, мина, снаряд
 
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