07.11.2020 12:21

ФОТО: В центре Харькова экстренно эвакуированы жильцы 5-этажки (ГСЧС)

На улице Мироносицкой пожарные эвакуировали 5 жителей жилой пятиэтажки из-за пожара из-за задымления и пожара, возникшего из-за замыкания в электросети.



://kh.dsns.gov.ua

6 ноября в 13:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на ул. Мироносицкая, 99, в Киевском районе Харькова.

К месту вызова немедленно прибыли 2 оперативные отделения 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах и автолестница. Разведкой пожара установлено, что в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

В результате распространения дыма на верхние этажи возникла угроза жителям. Поэтому пожарные организовали их эвакуацию на свежий воздух. Под наблюдением газодымозащитников выведено 5 человек. Они не пострадали.

По предварительным данным возгорание возникло вследствие короткого замыкания электросети. Огонь локализован в 14:15 и ликвидирован в 15:22.