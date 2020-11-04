ФОТО: На размытых после дождя дорогах под Харьковом застряли скорые (ЦЭМПиМК)

За последние сутки бригады экстренной медицинской помощи дважды застревали в бездорожье.
Дорожные приключения произошли в Валковском и Харьковском районах области, сообщили в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Самостоятельно автомобили уехать не смогли.
На помощь были вызваны представители ГСЧС, которые оказали своевременную помощь.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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