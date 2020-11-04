Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На размытых после дождя дорогах под Харьковом застряли скорые (ЦЭМПиМК)
04.11.2020  13:01   

ФОТО: На размытых после дождя дорогах под Харьковом застряли скорые (ЦЭМПиМК)

За последние сутки бригады экстренной медицинской помощи дважды застревали в бездорожье.


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Дорожные приключения произошли в Валковском и Харьковском районах области, сообщили в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Самостоятельно автомобили уехать не смогли.

На помощь были вызваны представители ГСЧС, которые оказали своевременную помощь.

Тэги:  скорая, застряла, гсчс, харьков
 
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