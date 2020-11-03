03.11.2020 15:19

Коррупция: на взятке пойман начальник сектора ГУНП (Прокуратура)

Чиновник задержан после получения денег.



Коррупция: на взятке пойман начальник сектора ГУНП (Прокуратура)



Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по факту получения неправомерной выгоды начальником сектора ГУНП в области (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, начальник одного из секторов ГУНП в области предлагал своим коллегам, которые освобождаются из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности. Указанный служащий обещал посодействовать в прохождении медико-социальной экспертной комиссии, оформлении инвалидности и ускоренном получении выплат за денежное вознаграждение.

2 ноября 2020 года начальник сектора ГУНП в области задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им 10 тыс. Грн за оформление пенсии одном из полицейских.

Сейчас решается вопрос о сообщении указанном служащему о подозрении и избрании меры пресечения. Кроме того, решается вопрос о уведомление о подозрении сотруднику полиции, который предоставил неправомерную выгоду.

Продолжаются обыски и другие первоочередные следственные действия.





