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03.11.2020  15:19   

Коррупция: на взятке пойман начальник сектора ГУНП (Прокуратура)

Чиновник задержан после получения денег.


Коррупция: на взятке пойман начальник сектора ГУНП (Прокуратура)
Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по факту получения неправомерной выгоды начальником сектора ГУНП в области (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
 
По данным следствия, начальник одного из секторов ГУНП в области предлагал своим коллегам, которые освобождаются из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности. Указанный служащий обещал посодействовать в прохождении медико-социальной экспертной комиссии, оформлении инвалидности и ускоренном получении выплат за денежное вознаграждение.
 
2 ноября 2020 года начальник сектора ГУНП в области задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им 10 тыс. Грн за оформление пенсии одном из полицейских.
 
Сейчас решается вопрос о сообщении указанном служащему о подозрении и избрании меры пресечения. Кроме того, решается вопрос о уведомление о подозрении сотруднику полиции, который предоставил неправомерную выгоду.
 
Продолжаются обыски и другие первоочередные следственные действия.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  коррупция, взятка, харьков
 
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