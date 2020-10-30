ФОТО: ДТП на Алексеевке собрало пробку (Telegram)

Авария произошла утром 30 октября.
Участниками ДТП на Целиноградской, 52 стали три легковых автомобиля.
Информации о пострадавших нет.
«Лучше объезжайте, пробка присутствует», – советует телеграм-канал Типичное ХТЗ.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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