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30.10.2020  10:51   

ФОТО: ДТП на Алексеевке собрало пробку (Telegram)

Авария произошла утром 30 октября.


// Facebook

Участниками ДТП на Целиноградской, 52 стали три легковых автомобиля.

Информации о пострадавших нет.

«Лучше объезжайте, пробка присутствует», – советует телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Тэги:  дтп, харьков
 
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