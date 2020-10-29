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29.10.2020  12:03   

Подозреваемую в коррупции Председателя харьковского суда оставили в должности

Высший антикоррупционный суд решил не отстранять от должности председателя Харьковского окружного админсуда, подозреваемую в передаче взятки.


// suspilne.media

Об отстранении от должности 28 октября ходатайствовал детектив Национального антикоррупционного бюро. Он ссылался на то, что подозреваемая может влиять на заявителя и уничтожить дело, в отношении которого, по версии следствия, судья передавала взятку.

Эти аргументы суд признал недостаточными, поскольку детективы получили копии дела, а судья обязалась не общаться с заявителем.

"Другие доводы стороны обвинения имели абстрактный характер, так следственный судья признала их недостаточными для отстранения от должности", - говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

Таким образом, суд оставил председателя суда в должности.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коррупция, суд, харьков, апелляция, заключение
 
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