Подозреваемую в коррупции Председателя харьковского суда оставили в должности

Высший антикоррупционный суд решил не отстранять от должности председателя Харьковского окружного админсуда, подозреваемую в передаче взятки.
Об отстранении от должности 28 октября ходатайствовал детектив Национального антикоррупционного бюро. Он ссылался на то, что подозреваемая может влиять на заявителя и уничтожить дело, в отношении которого, по версии следствия, судья передавала взятку.
Эти аргументы суд признал недостаточными, поскольку детективы получили копии дела, а судья обязалась не общаться с заявителем.
"Другие доводы стороны обвинения имели абстрактный характер, так следственный судья признала их недостаточными для отстранения от должности", - говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.
Таким образом, суд оставил председателя суда в должности.
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