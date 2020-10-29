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29.10.2020  11:06   

Ограбление в Песочине: как идет следствие (ГУ НП)

Полиция принимает необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.


// hk.npu.gov.ua

28 октября в 8:45 оператору службы "102" обратился 22-летний житель пгт Песочин и сообщил, что 20 минут назад двое неизвестных в масках ворвались в его квартиру и угрожая его жене предметом, похожим на нож, завладели деньгами в сумме 2 тыс . долларов США.

На месте происшествия работали руководство областного главка полиции, Люботинського ОП, следственно-оперативная группа, специалисты передвижной криминалистической лаборатории, кинологи. На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы наряды патрульной полиции и территориальные отделы полиции соседних районов.

В ходе осмотра эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Полицейские провели подворовой и поквартирный обходы, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места преступления.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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