Двое ворвались в дом и приставили нож к лицу младенца: ограбление в Песочине и комментарий полиции (Insagram)

Ограбление произошло утром 28 октября в поселке Песочин.
О происшествии пострадавшая женщина написала в своем Insagram.
По ее словам, она с супругом и трехмесячным младенцем находилась в квартире. Мужчина спал, она купала ребенка. В это время в квартиру ворвались злоумышленники, зажали матери рот и угрожали убить ее дочь. Жертва отдала им $2000, после чего один из грабителей хотел ее изнасиловать. Однако второй поторопил товарища и преступники скрылись.
В пресс-службе Нацполиции подтвердили информацию о происшествии. По данному факту Люботинским отделом полиции 28 октября открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
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