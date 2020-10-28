28.10.2020 16:01

ФОТО: Драка и выстрелы в центре Харькова: инспектору ХНУВС сообщено о подозрении (Прокуратура)

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении инспектору одного из отделов Харьковского национального университета внутренних дел по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что 30 марта 2019 года, находясь вне службы, инспектор одного из отделов ХНУВС решил показать свою исключительность. Находясь возле торгового центра, расположенного на ул. Сумской, указанный гражданин затеял драку с 36-летним мужчиной, во время которой совершил 5 выстрелов из травматического пистолета, который имел при себе. Нанеся пострадавшему легкие телесные повреждения, мужчина оставил место совершения преступления.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.



Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.