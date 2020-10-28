Криминальные наклонности не дали стать педагогом: харьковские пограничники задержали украинца в розыске (ГПСУ)

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который возвращался из России.
Во время паспортного контроля пограничники установили, что его разыскивают правоохранительные органы Винницкой области с марта этого года.
Как оказалось, несколько лет назад 34-летний украинец учился в одном из педагогических заведений Одесской области. Во время учебы он совершил ряд мелких краж, впоследствии бежал из страны.
Пограничники арестовали обнаруженного правонарушителя и передали представителям Национальной полиции для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины
Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
влажность:
давление:
ветер: