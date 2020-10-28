28.10.2020 12:31

Криминальные наклонности не дали стать педагогом: харьковские пограничники задержали украинца в розыске (ГПСУ)

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который возвращался из России.



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Во время паспортного контроля пограничники установили, что его разыскивают правоохранительные органы Винницкой области с марта этого года.



Как оказалось, несколько лет назад 34-летний украинец учился в одном из педагогических заведений Одесской области. Во время учебы он совершил ряд мелких краж, впоследствии бежал из страны.



Пограничники арестовали обнаруженного правонарушителя и передали представителям Национальной полиции для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины