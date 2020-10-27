ВИДЕО: В Харьковское СИЗО наркоту передавали в рулонах туалетной бумаги (СВУИУН)

Служба охраны пресекла очередную попытку доставки запрещенных предметов на режимный объект.
На этот раз аключенным попытались передать вещество, похожее на наркотик, предварительно обмотав его туалетной бумагой.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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