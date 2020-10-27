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27.10.2020  15:51   

ВИДЕО: В Харьковское СИЗО наркоту передавали в рулонах туалетной бумаги (СВУИУН)

Служба охраны пресекла очередную попытку доставки запрещенных предметов на режимный объект.


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На этот раз аключенным попытались передать вещество, похожее на наркотик, предварительно обмотав его туалетной бумагой.

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, проверка, харьков, наркотик, колония
 
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