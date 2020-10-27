ФОТО: На границе с РФ задержали украинца с «теплым» товаром (ГПСУ)

Одеяла и зимние куртки планировал переправить в Россию автомобилем вне пунктов пропуска наш соотечественник.
Информацию о подготовке к перемещению товаров через границу в отдел «Тополя» Харьковского отряда предоставил участковый инспектор пограничной службы этого отряда.
У населенного пункта Строевка Двуречанского района, недалеко от границы, военнослужащие обнаружили автомобиль ВАЗ. Возлше машины они заметили мужчину, который вытаскивал из багажника товар и переносил в сторону госграницы. Всего мужчина планировал доставить в соседнюю страну 12 одеял и 30 мужских курток.
Из объяснений задержанного стало известно, что переместить товар в Россию его якобы попросили за денежное вознаграждение.
Сейчас в отношении правонарушителя составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым будет принимать суд.
Обнаруженный товар передан представителям таможни в установленном порядке. Предварительная сумма оценки составила более 50 000 гривен.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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