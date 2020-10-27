Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На границе с РФ задержали украинца с «теплым» товаром (ГПСУ)
27.10.2020  13:33   

ФОТО: На границе с РФ задержали украинца с «теплым» товаром (ГПСУ)

Одеяла и зимние куртки планировал переправить в Россию автомобилем вне пунктов пропуска наш соотечественник.


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Информацию о подготовке к перемещению товаров через границу в отдел «Тополя» Харьковского отряда предоставил участковый инспектор пограничной службы этого отряда.

У населенного пункта Строевка Двуречанского района, недалеко от границы, военнослужащие обнаружили автомобиль ВАЗ. Возлше машины они заметили мужчину, который вытаскивал из багажника товар и переносил в сторону госграницы. Всего мужчина планировал доставить в соседнюю страну 12 одеял и 30 мужских курток.
Из объяснений задержанного стало известно, что переместить товар в Россию его якобы попросили за денежное вознаграждение.

Сейчас в отношении правонарушителя составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым будет принимать суд.

Обнаруженный товар передан представителям таможни в установленном порядке. Предварительная сумма оценки составила более 50 000 гривен.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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